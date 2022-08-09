30 лет боролась с раком: умерла звезда "Бриолина" Оливия Ньютон-Джон

Звезда, которая была безумно популярна в 70-х, ушла из жизни в возрасте 73 лет. Знаменитость 30 лет сражалась с раком.

Оливия скончалась на своем калифорнийском ранчо в окружении семьи и друзей. Трагическую новость сообщил ее супруг на странице Ньютон-Джон в Instagram.

"Оливия была символом триумфа и надежды на протяжении более 30 лет, которая делилась своим путем с раком груди. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это очень тяжелое время. Вместо цветов сделайте любые пожертвования в память о ней в фонд @onjfoundation", – написал Джон Истерлинг.

Отметим, всемирную известность ей принесла роль старшеклассницы Сэнди в фильме "Бриолин", где она сыграла вместе с Джоном Траволтой.

Оливия Ньютон-Джон и Джон Траволта / Фото: Associated Press

В 1974 году Оливия представляла Великобританию на песенном конкурсе "Евровидение" с песней Long Live Love.

Певица тогда заняла четвёртое место. В качестве певицы Ньютон-Джон выпустила 26 сольных альбомов и 67 синглов. Оливия – четырехкратная обладательница "Грэмми".

Оливия Ньютон-Джон / Фото: Associated Press

Впервые у звезды диагностировали рак груди в 1992 году. А в 2018 году у нее обнаружили рак позвоночника.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об известных украинских людях,умерших в результате онкологии. Коварная болезнь не жалеет ни детей, ни взрослых. Также рак уносит жизни известных артистов.

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