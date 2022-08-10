Володимир Остапчук повідомив про смерть близької людини

Телеведучий Володимир Остапчук поділився сумними новинами.

В Instagram-stories шоумен розповів своїм прихильникам, що у померла дуже близька для нього людина. Тож нині Остапчук терміново їде до свого рідного міста – Умані.

"Померла близька людина. Терміново їду до Умані", - поділився шоумен.

Володимир Остапчук повідомив про втрату близької людини / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

До слова, окрім цього Остапчук вирішив поки не давати жодних подробиці. Дружина шоумена – Христина Горняк – поки теж не давала жодних коментарів щодо цього. Наразі вона перебуває в Братиславі.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла британсько-австарійська акторка та співачка Олівія Ньютон-Джон. Зірка, яка була шалено популярна у 70-х, пішла з життя у віці 73 років. Знаменитість 30 років боролася з раком.

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