В школах Одессы обучение будет проходить в смешанном формате

Учебный год в украинских школах будет проходить с учетом ситуации безопасности.

В школах Одессы решили прибегнуть к смешанной форме обучения: очная и дистанционная. Впрочем, окончательное решение последует за родителями.

Об этом сообщил директор областного департамента образования Александр Лончак.

"Желают они, чтобы их ребенка в школе научили читать и писать (речь о самых маленьких), основатель и руководитель заведения просто обязаны создать безопасные условия. Времени было дано достаточно! Надо средства? Есть образовательная субвенция", — написал чиновник.

В случае традиционного формата обучения руководители школ должны ознакомить родителей с принятыми мерами безопасности. В частности, речь идет о наличии и обустройстве бомбоубежищ.

Сейчас в области есть школы с готовыми укрытиями, но в большинстве заведений работы до сих пор обустройства продолжаются.

Как сообщалось, с 1 сентября учебный процесс в школах может проходить в смешанном режиме. В Министерстве образования и науки Украины подчеркивают, что готовы к этому. Впрочем, родители сами будут принимать решение о формате обучения собственных детей.

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