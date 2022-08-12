В Харькове школы не откроются для учеников — Терехов

Учебный год в украинских школах будет проходить в зависимости от ситуации безопасности.

Харьков, ежедневно страдающий от обстрелов страны-агрессора России, с началом нового учебного года не будет открывать школы для учеников.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игоря Терехова в телемарафоне.

По его словам, ситуация напряженная. Поэтому город не может открыть школы для детей. Школьники будут учиться в онлайн-режиме.

"Сегодня есть проблема, связанная с первоклассниками, с теми, кто идет во второй класс. Мы тоже будем пытаться их учить онлайн. Могу сказать, что на сегодняшний день в первые классы записались около семи тысяч маленьких харьковчан, у которых российский агрессор украл 1 сентября", — отметил он.

Терехов говорит: может быть, для первоклассников будет разработана программа в игровой форме.

Как сообщалось, с 1 сентября учебный процесс в школах может проходить в смешанном режиме. В Министерстве образования и науки Украины отмечают, что готовы к этому. Впрочем, родители сами будут принимать решение о формате обучения собственных детей.

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