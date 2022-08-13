У школах Одеси навчання відбуватиметься у змішаному форматі 

Навчальний рік в українських школах відбуватиметься з огляду на безпекову ситуацію.

У школах Одеси вирішили вдатися до змішаної форми навчання: очна та дистанційна. Втім, остаточне рішення буде за батьками.

Про це повідомив директор обласного департаменту освіти Олександр Лончак.

"Бажають вони, аби їхню дитину в школі навчили читати і писати (мова про найменшеньких), засновник і керівник закладу просто зобов’язані створити безпечні умови. Часу було дано достатньо! Треба кошти? Є освітня субвенція", — написав посадовець.

У разі традиційного формату навчання керівники шкіл повинні ознайомити батьків із заходами безпеки, які були вжиті. Зокрема, йдеться про наявність та облаштування бомбосховищ.

Наразі в області є школи з готовими укриттями, але в більшості закладів роботи досі облаштування тривають.

Як повідомлялося, від 1 вересня навчальний процес у школах може відбуватися в змішаному режимі. У Міністерстві освіти і науки України наголошують, що готові до цього. Втім, батьки самі ухвалюватимуть рішення про формат навчання власних дітей.

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