Протягом доби росіяни вбили на Донеччині п'ять мирних мешканців

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.
Лише протягом минулої доби, 12 серпня, росіяни вбили п'ятьох мешканців регіону.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загмнули у Краматорську, один загиблий у Бахмуті, олин - у Кураховому та олин - у Кодемі. ервник області наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Через обстріли ворожої армії 35 людей отримали поранення. Найбільше потерпілих у Бахмуті - 13, а також у Краматорську - 12.
Наагадаємо, армія Російської Федерації знову обстріляла Дніпропетровщину. Російські війська вдарили по двох районах області: Нікопольському та Криворізькому. Нікополь ворог обстріляв з "Градів". По Криворізькому району окупанти країни агресорки вдарили з "Ураганів".
Читайте також:
- Окупанти намагалися наступати на кількох ділянках на Бахмутському напрямку, але без успіху - Генштаб
- Ворог прагне руйнувати інфраструктуру Миколаївщини та психологічно тиснути на Одещину - ОК "Південь"
- Чому Путін проковтнув вибухи у Криму: пояснення Піонтковського