Росія готує свій ОПК до тривалої війни в Україні - ISW

Росія намагається перелаштувати оборонно-промисловий комплекс для ведення тривалої війни в Україні.

Експерти вважають, що Кремль намагається мобілізувати промисловість для підтримки тривалої війни в Україні

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зокрема, Головне управління розвідки міноборони України поінформувало, що на початку серпня Москва ініціювала "промислову мобілізацію" оборонних підприємств та заборонила деяким співробітникам і всьому керівництву "Ростеху" брати відпустки.

Військово-промислова комісія РФ під головуванням російського диктатора Володимира Путіна готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення та збільшити видатки на 600-700 млрд рублів (близько $10 млрд).

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, 12 серпня відвідав завод "Уралвагонзавод", найбільшого виробника танків у Росії, зокрема, Т-72. Зазначається, що в цього підприємства виникли фінансові проблеми через санкції та невиконання державних контрактних зобов’язань.

"Якщо це правда, візит Шойгу може свідчити про те, що Кремль намагається відновити або розширити роботу військово-промислового комплексу", - пояснили в ISW.

Раніше американські експерти в галузі оборони та безпеки заявляли, що Путін досі вірить у свою перемогу, сподівається на ослаблення західної підтримки України та вважає, що Росія добре впорається із санкціями. Експерти вважають, що наразі продовження війни є кращим варіантом для обох сторін.

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