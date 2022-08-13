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Росіянам не вдалося атакувати на півдні, ворог відійшов - Генштаб

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Росіянам не вдалося атакувати на півдні, ворог відійшов - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські війська намагаються наступати на півдні України. 

На Південнобузькому напрямку росіяни намагалися вести наступальний бій в напрямку Сухий Ставок - Лозове. Окупанти агресорки Росії успіху не мали. Ворог відійшов.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 13 серпня.

На Південнобузькому напрямку росіяни здійснювали обстріли із танків та артилерії в районах Посад-Покровського, Степової Долини та ще 27 населених пунктів. Ворожа армія завдала авіаційних ударів біля Осокорівки та Андріївки.

Крім того, росіяські війська продовжували ведення повітряної розвідки БпЛА.

Нагадаємо, розпочалася 171 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни намагаються наступати на Краматорському та Авдіївському напрямку, тривають бойові дії. Детальніше про ситуацію на фронті — у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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