Церковний календар на 13 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 13 серпня в церковному календарі

13 серпня вшановують пам’ять Євдокима Каппадокійського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 13 серпня — день пам’яті Євдокима Каппадокійського

У суботу, 13 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять Євдокима Каппадокійського.

Народився в місті Каппадокія (Мала Азія) та жив за часів царювання імператора Феофіла (IX століття). Його батько та мати (Василій і Євдокія) - були християнами, а тому сина виховували в своїй вірі. В юності Євдоким вирішив відмовитися від світського життя, тому ніколи не розмовляв з жінкою, крім своєї матері.

Імператор Феофіл, побачивши, яке праведне життя веде Євдоким, призначив його правителем Харсіанської області. Праведний керував людьми лагідно та справедливо. Завжди піклувався про сиріт, вдів, бідняків.

Помер святий Євдоким у віці 33 років. Коли він вже лежав на смертному ложі, то сказав покласти себе у труну в одязі. Поховали його домашні так, як він їм заповідав. Біля його гроба одразу почали відбуватися різні дива та чудеса. Через 18 місяців до гроба Євдокима прийшла вклонитися його мати. Вона зняла камінь і побачила, що тіло її сина нетлінне.

Церковний календар на 13 серпня: відео

Народні прикмети

13 серпня сильний вітер - буде сніжна зима.

Вранішній туман швидко розсіюється - чекайте на ясну погоду.

Літає павутина - ще довго триватимуть спекотні дні.

Що не можна робити 13 серпня