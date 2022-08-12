Церковный календарь на 13 августа — кому молятся верующие

Какой церковный праздник 13 августа – читайте в материале ТСН.ua.
Какой праздник 13 августа в церковном календаре
13 августа чтят память Евдокима Каппадокийского. Что нам известно об этом дне?
Церковный календарь на 13 августа — день памяти Евдокима Каппадокийского.
В субботу, 13 августа 2022 года, церковь чтит память Евдокима Каппадокийского.
Родился в городе Каппадокия (Малая Азия) и жил во времена царствования императора Феофила (IX век). Его отец и мать (Василий и Евдокия) – были христианами, а потому сына воспитывали в своей вере. В юности Евдоким решил отказаться от светской жизни, потому никогда не разговаривал с женщиной, кроме своей матери.
Император Феофил, увидев, какую праведную жизнь ведет Евдоким, назначил его правителем Харсианской области. Праведный руководил людьми ласково и справедливо. Всегда заботился о сиротах, вдовах, бедняках.
Умер святой Евдоким в возрасте 33 лет. Когда он уже лежал на смертном одре, он сказал положить себя в гроб в одежде. Похоронили его домашние так, как он завещал им. У его гроба сразу начали происходить разные чудеса и чудеса. Через 18 месяцев ко гробу Евдокима пришла поклониться его мать. Она сняла камень и увидела, что тело ее сына нетленно.
Церковный календарь на 13 августа: видео
Народные приметы
- 13 августа сильный ветер – будет снежная зима.
- Утренний туман быстро рассеивается – ждите ясную погоду.
- Летает паутина — еще долго продлятся жаркие дни.
Что нельзя делать 13 августа
- Не стоит путешествовать.
- Не ссорьтесь и не ругайтесь.