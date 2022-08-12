Церковный календарь на 13 августа — кому молятся верующие

Какой праздник 13 августа в церковном календаре

13 августа чтят память Евдокима Каппадокийского. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 13 августа — день памяти Евдокима Каппадокийского.

В субботу, 13 августа 2022 года, церковь чтит память Евдокима Каппадокийского.

Родился в городе Каппадокия (Малая Азия) и жил во времена царствования императора Феофила (IX век). Его отец и мать (Василий и Евдокия) – были христианами, а потому сына воспитывали в своей вере. В юности Евдоким решил отказаться от светской жизни, потому никогда не разговаривал с женщиной, кроме своей матери.

Император Феофил, увидев, какую праведную жизнь ведет Евдоким, назначил его правителем Харсианской области. Праведный руководил людьми ласково и справедливо. Всегда заботился о сиротах, вдовах, бедняках.

Умер святой Евдоким в возрасте 33 лет. Когда он уже лежал на смертном одре, он сказал положить себя в гроб в одежде. Похоронили его домашние так, как он завещал им. У его гроба сразу начали происходить разные чудеса и чудеса. Через 18 месяцев ко гробу Евдокима пришла поклониться его мать. Она сняла камень и увидела, что тело ее сына нетленно.

Церковный календарь на 13 августа: видео

Народные приметы

13 августа сильный ветер – будет снежная зима.

Утренний туман быстро рассеивается – ждите ясную погоду.

Летает паутина — еще долго продлятся жаркие дни.

Что нельзя делать 13 августа