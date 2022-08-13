Рейсы "водной маршрутки" через Днестровский лиман в Одесской области отсрочили

В Одесской области будет курсировать пассажирский катер через Днестровский лиман.
"Водная маршрутка" должна заработать несколько дней назад. Впрочем, рейсы пассажирского судна "Белгород-Днестровский – Овидиополь" откладываются до 16 августа.
Об этом сообщили в Белгород-Днестровском городском совете.
Отмечается, что предприятие-перевозчик решило перенести рейсы пассажирского судна, работавшего в тестовом режиме, из-за низкого уровня воды в Днестровском лимане.
К слову, одновременно на катере "Нибулон экспресс" могут разместиться 54 пассажира. Стоимость проезда стоит 100 гривен в одну сторону. Предварительно, судно будет совершать восемь поездок: четыре — из Белгород-Днестровского и четыре из — Овидиополя.
Как сообщалось, зерновым коридором из Одесщины отправился уже четвертый караван сухогрузов. На борту было 60 тыс. тонн кукурузы и 3,5 тыс. тонн пшеницы вышли из "Черноморского" и "Южного" портов. Один из зерновозов следует в Турцию, второй — в Иран.
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