Во время вечеринки дотла сгорела новая суперяхта испанского миллионера (видео)

Суперяхта Aria SF длиной 150 футов и стоимостью 20 миллионов фунтов (около 23 млн долл) стерлингов была заказана Паоло Скудьери в 2019 году, но получил он ее только в прошлом месяце. На яхте было пять кают, бассейн и тренажерный зал.

Об этом пишет Daily Mail.

Богач устроил вечеринку, осыпав обновку красными лепестками, и устроил банкет с шампанским.

Яхта стояла на якоре, когда вспыхнула.

Семь членов экипажа и девять пассажиров на судне не пострадали и были эвакуированы на другие лодки вблизи, но стало ясно, что яхту не спасти. Огонь быстро охватил палубу, и, несмотря на усилия пожарных, погасить огонь не удалось.

Brand new 45m superyacht Aria SF on fire in Spain pic.twitter.com/13BlGiAQ3P — James Hicks (@James_C_Hix) August 12, 2022

Яхта еще даже не была официально представлена яхтенному сообществу. Она должна была дебютировать на Каннском яхтенном фестивале в конце этого года.

Паоло, владелец состояния в 400 миллионов евро, заработал его на торговле запчастями. Он владелец компании Gruppo Addler, которую основал его отец Акилле в 1956 году. Также Скудьери является послом по туризму в княжестве Монако и входит в совет директоров Banco di Napoli.

Ранее стало известно, что у пристани для яхт в графстве Девон на юго-западе Англии разразилась и загорелась суперяхта стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов. Из-за большого количества горючего на борту судно горело как факел.

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