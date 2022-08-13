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Під час вечірки вщент згоріла нова супер’яхта іспанського мільйонера (відео)

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Під час вечірки вщент згоріла нова супер’яхта іспанського мільйонера (відео)

Фото: Associated Press

Біля берегів іспанського острова Форментера вщент згоріла яхта італійського мільйонера з Неаполя.

Супер'яхта Aria SF завдовжки 150 футів і вартістю 20 мільйонів фунтів (близько 23 млн дол) стерлінгів була замовлена Паоло Скудьєрі 2019 року, але отримав він її лише минулого місяця. На яхті було п'ять кают, басейн і тренажерний зал.

Про це пише Daily Mail.

Багатій влаштував вечірку, обсипавши обновку червоними пелюстками, та влаштував банкет із шампанським.

Яхта стояла на якорі, коли спалахнула.

Семеро членів екіпажу та дев'ять пасажирів на судні не постраждали та були евакуйовані на інші човни поблизу, але стало зрозуміло, що яхту не врятувати. Вогонь швидко охопив палубу, і, незважаючи на зусилля пожежників, загасити вогонь не вдалося.

Яхта ще навіть була офіційно представлена яхтовій спільноті. Вона мала дебютувати на Каннському яхтовому фестивалі наприкінці цього року.

Паоло, власник статків у 400 мільйонів євро, заробив його на торгівлі запчастинами. Він власник компанії Gruppo Addler, яку заснував його батько Акілле 1956 року. Також Скудьєрі є послом із туризму в князівстві Монако та входить до ради директорів Banco di Napoli.

Раніше стало відомо, що біля пристані для яхт у графстві Девон на південному заході Англії вибухнула та загорілася супер'яхта вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Через велику кількість пального на борту судно горіло як смолоскип.

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