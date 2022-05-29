Горіла як смолоскип: у британському порту стався вибух на супер'яхті (відео)

На борту судна, яке вибухнуло, було близько 9 тонн дизельного палива, чорний та густий дим від пожежі забруднив повітря.

У пристані для яхт у графстві Девон на південному заході Англії вибухнула та загорілася супер'яхта вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Через велику кількість пального на борту судно горіло як смолоскип.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався близько полудня суботи, 28 травня. Спочатку пролунав вибух, потім величезне полум’я і величезний стовп чорного диму піднявся над пристанню.

Пожежники гасили вогонь майже шість годин, але врешті-решт яхта затонула. На щастя, обійшлося без жертв.

В Агентстві з навколишнього середовища вважають, що на борту було близько 9 тонн дизельного палива, що могло викликати забруднення повітря та води. Мешканцям будинків поблизу порту рекомендовано залишатися із закритими вікнами через задимлення.

Відомо, що супер’яхта називалася “Рандеву”, була побудована в 2010 році і пришвартована в гавані не менш ніж місяць. Кому належало судно, наразі не повідомляють. Причину вибуху та загоряння пояснити теж не вдалося.

Британське видання The Daily Mail опублікувало відео пожежі на судні, зняте із дрона.