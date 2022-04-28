Будемо полювати за їхніми маєтками і яхтами: Байден "оголосив війну" путінській клептократії

Будемо полювати за їхніми маєтками і яхтами: Байден "оголосив війну" путінській клептократії

Президент США Джо Байден заявив, що проти російських олігархів введуть нові санкції.

Очільник Білого дому наголосив, що власність російської клептократії має бути конфіскована, а самі олігархи притягнуті до відповідальності.

Про це Байден сказав 28 квітня під час свого виступу щодо ситуації в Україні.

"Я відправлю до Конгресу ще один пакет, направлений проти російських олігархів, щоб забрати їхнє майно. Ми будемо полювати за їхніми маєтками, яхтами. Нам потрібно боротися із путінською клептократією. Це погані хлопці і вони повинні бути притягнуті до відповідальності", - сказав президент США.

Також Байден анонсував створення нових процедур, щоб уможливити вилучення та конфіскацію цих активів.

"Необхідно конфіскувати власність, пов'язану з російською клептократією. І потрібно вневнетися, що коли ці активи будуть продані, вилучені кошти можна буде використати для допомоги Україні", - підсумував він.

Раніше Джо Байден назвав Росію агресором і закликав світ зробити все можливе, аби притягнути її до відповідальності. Також він попросить Конгрес про додаткові $33 млрд для України.

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