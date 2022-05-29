У Нігерії понад 30 людей загинуло в тисняві за їжею

У Нігерії понад 30 людей загинуло в тисняві за їжею

В африканській країні сотні людей прийшли до церкви, щоб отримати безкоштовну їжу, понад три десятки загинуло в натовпі.

У суботу, 28 травня, у штаті Ріверс на півдні Нігерії в черзі за безкоштовною їжею, яку роздавали в місцевій церкві, загинула щонайменше 31 особа.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

За словами речниці поліції штату Ріверс Грейс Айріндж-Коко, сотні людей, які з'явилися, щоб отримати їжу, знесли ворота до церкви та спричинили страшенну тисняву.

Також читайте У Нігерії студентку забили камінням і спалили через "богохульство"

"Люди стояли в черзі раніше, а деякі проявили нетерплячість і почали прориватися, що призвело до тисняви. Поліція на місці спостерігає за ситуацією, поки триває слідство", - сказала Айріндж-Коко.

Нагадаємо, раніше координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс повідомив, що частина Східної Африки переживає найсильнішу посуху за останні сорок років. У країнах так званого Африканського рогу можуть померти голодною смертю 2 мільйони дітей.

Війна в Україні може призвести понад одну п'яту людства до голоду

Читайте також: