У Нігерії понад 30 людей загинуло в тисняві за їжею

В африканській країні сотні людей прийшли до церкви, щоб отримати безкоштовну їжу, понад три десятки загинуло в натовпі.
У суботу, 28 травня, у штаті Ріверс на півдні Нігерії в черзі за безкоштовною їжею, яку роздавали в місцевій церкві, загинула щонайменше 31 особа.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію.
За словами речниці поліції штату Ріверс Грейс Айріндж-Коко, сотні людей, які з'явилися, щоб отримати їжу, знесли ворота до церкви та спричинили страшенну тисняву.
"Люди стояли в черзі раніше, а деякі проявили нетерплячість і почали прориватися, що призвело до тисняви. Поліція на місці спостерігає за ситуацією, поки триває слідство", - сказала Айріндж-Коко.
Нагадаємо, раніше координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс повідомив, що частина Східної Африки переживає найсильнішу посуху за останні сорок років. У країнах так званого Африканського рогу можуть померти голодною смертю 2 мільйони дітей.
Читайте також: