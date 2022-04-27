Двом мільйонам дітей загрожує голодна смерть: в Африці небувала посуха

У країнах Африканського рогу померти від голоду можуть загалом 15 млн людей.

Координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс повідомив, що частина Східної Африки переживає найсильнішу посуху за останні сорок років. У країнах так званого Африканського рогу можуть померти голодною смертю 2 мільйони дітей.

Його заяву у вівторок, 26 квітня, передало агентство Reuters.

За словами Гріффітса, організація має лише частину від 1,4 мільярда доларів, необхідних для подолання наслідків посухи в Ефіопії, Сомалі та Кенії.

“Ми повинні визнати, що ми змагаємося з часом, щоб запобігти втраті багатьох життів у 2022 році, але у нас немає засобів”, – сказав він.

Уже четвертий раз поспіль райони піддаються ризику посухи під час сезону дощів. Гріффітс назвав це "найгіршою надзвичайною ситуацією в історії, спричиненою зміною клімату".

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Загалом у цьому регіоні Африки голодна смерть загрожує 15 мільйонам людей, серед яких 2 мільйони — діти. Фермери втратили 3 мільйони голів великої рогатої худоби через посуху.

Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату (IPCC) передбачила, що хвилі спеки, посухи та сильних дощів будуть відбуватися частіше в найближчі десятиліття.

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