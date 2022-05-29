Вперше після київського тріумфу: "Реал" здолав "Ліверпуль" та став переможцем Ліги чемпіонів

У суботу, 28 травня, в Парижі відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2021/22.
У вирішальному поєдинку поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" Мадрид мінімально переміг "Ліверпуль" - 1:0.
Єдиний гол поєдинку забив на 59-й хвилині поєдинку Вінісіус Жуніор з передачі Федеріко Вальверде.
Для "Реала" ця перемога у Лізі чемпіонів стала 14-ю в історії, що є абсолютним рекордом серед клубів.
Востаннє досьогодні "Реал" виграв ЛЧ у сезоні 2017/18. Тоді у київському фіналі команда Зінедіна Зідана здолала якраз "Ліверпуль", завоювавши третій поспіль трофей найпрестижнішого єврокубку.
На шляху до поточного фіналу "вершкові" стали переможцями свого квартету, де їхніми суперниками були "Інтер", "Шериф" і донецький "Шахтар". У плейоф підопічні Карло Анчелотті виявилися сильнішими за ПСЖ, "Челсі" та "Манчестер Сіті".
Нагадаємо, що раніше відбувся фінал третього за престижністю єврокубка - Ліги конференцій. У першому в історії розіграші турніру італійська "Рома" перемогла нідерландський "Феєнорд".
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