Вперше після київського тріумфу: "Реал" здолав "Ліверпуль" та став переможцем Ліги чемпіонів

Вперше після київського тріумфу: "Реал" здолав "Ліверпуль" та став переможцем Ліги чемпіонів

У суботу, 28 травня, в Парижі відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

У вирішальному поєдинку поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" Мадрид мінімально переміг "Ліверпуль" - 1:0 .

Єдиний гол поєдинку забив на 59-й хвилині поєдинку Вінісіус Жуніор з передачі Федеріко Вальверде.

Для "Реала" ця перемога у Лізі чемпіонів стала 14-ю в історії, що є абсолютним рекордом серед клубів.

Востаннє досьогодні "Реал" виграв ЛЧ у сезоні 2017/18. Тоді у київському фіналі команда Зінедіна Зідана здолала якраз "Ліверпуль", завоювавши третій поспіль трофей найпрестижнішого єврокубку.

На шляху до поточного фіналу "вершкові" стали переможцями свого квартету, де їхніми суперниками були "Інтер", "Шериф" і донецький "Шахтар". У плейоф підопічні Карло Анчелотті виявилися сильнішими за ПСЖ, "Челсі" та "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, що раніше відбувся фінал третього за престижністю єврокубка - Ліги конференцій. У першому в історії розіграші турніру італійська "Рома" перемогла нідерландський "Феєнорд".

Читайте також:

Ліверпуль - Реал Мадрид: історія протистояння команд, ретроспектива київського фіналу Ліги чемпіонів

"Зіграємо цей матч заради всіх українців": Клопп підтримав позбавлення Росії фіналу Ліги чемпіонів

Перший єврокубок за 42 роки: як "Айнтрахт" тріумфував у Лізі Європи (фото)