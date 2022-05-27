Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

У суботу, 28 травня, в Парижі відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

У вирішальному поєдинку поточного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА зійдуться англійський "Ліверпуль" і мадридський "Реал".

Переможець найпрестижнішого клубного євротурніру визначиться на арені "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені.

Головний арбітр фіналу француз Клеман Тюрпен дасть стартовий свисток о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу англійський клуб посів перше місце в групі з "Атлетіко", "Порту" та "Міланом". А в плейоф команда Юргена Клоппа вибила "Інтер", "Бенфіку" та "Вільярреал" (2:0, 3:2).

Іспанський колектив також став переможцем свого квартету, де суперниками "вершкових" були "Інтер", "Шериф" і донецький "Шахтар". У плейоф підопічні Карло Анчелотті виявилися сильнішими за ПСЖ, "Челсі" та "Манчестер Сіті".

Спочатку фінальний матч Ліги чемпіонів повинен був прийняти Санкт-Петербург, але через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України, поєдинок перенесли до Парижа.

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