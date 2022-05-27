Ливерпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

В субботу, 28 мая, в Париже состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В решающем поединке текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сойдутся английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Победитель самого престижного клубного евротурнира определится на арене "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.

Главный арбитр финала француз Клеман Тюрпен даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

На пути в финал английский клуб занял первое место в группе с "Атлетико", "Порту" и "Миланом". А в плей-офф команда Юргена Клоппа выбила "Интер", "Бенфику" и "Вильярреал" (2:0, 3:2).

Испанский коллектив также стал победителем своего квартета, где соперниками "сливочных" были "Интер", "Шериф" и донецкий "Шахтер". В плей-офф подопечные Карло Анчелотти оказались сильнее ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити".

Изначально финальный матч Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, но из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, поединок перенесли в Париж.

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