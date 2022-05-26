Єврокубковий хет-трик Моурінью: "Рома" стала першим в історії переможцем Ліги конференцій

У середу, 25 травня, на стадіоні "Арена Комбетаре" відбувся фінальний поєдинок Ліги конференцій між італійською "Ромою" та нідерландським "Феєнордом".

У вирішальному поєдинку першого в історії розіграшу турніру мінімально перемогла команда Жозе Моурінью - 1:0 .

Єдиний гол протистояння забив на 32-й хвилині Ніколо Дзаньоло з передачі Джанлукі Манчіні.

Жозе Моуріньо став першим тренером, який переміг у трьох єврокубках: з "Порту" у Лізі чемпіонів, "Інтером" – у ЛЧ, "Манчестер Юнайтед" – у Лізі Європи та "Ромою" у Лізі конференцій.

На шляху до фіналу підопічні Жозе Моурінью в плейоф Ліги конференцій обіграли нідерландський "Вітесс" (0:1, 1:1), норвезький "Буде-Глімт" (2:1, 4:0) і англійський "Лестер" (1:1, 1:0).

"Феєнорд" в плейоф пройшов сербський "Партизан" (2:5, 3:1), чеську "Славію" (3:3, 1:3) та французький "Марсель" (3:2, 0:0).

Нагадаємо, раніше відбувся фінал другого за престижністю єврокубка - Ліги Європи. Володарем трофею став німецький "Айнтрахт" - франкфуртці в серії пенальті здолали шотландський "Рейнджерс".

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