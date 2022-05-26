Еврокубковый хет-трик Моуринью: "Рома" стала первым в истории победителем Лиги конференций

В среду, 25 мая, на стадионе "Арена Комбетаре" состоялся финальный поединок Лиги конференций между итальянской "Ромой" и нидерландским "Фейеноордом".

В решающем поединке первого в истории розыгрыша турнира минимально победила команда Жозе Моуринью – 1:0 .

Единственный гол противостояния забил на 32-й минуте Николо Дзаньоло с передачи Джанлуки Манчини.

Жозе Моуриньо стал первым тренером, победившим в трех еврокубках: из "Порту" в Лиге чемпионов, "Интером" – в ЛЧ, "Манчестер Юнайтед" – в Лиге Европы и "Ромой" в Лиге конференций.

На пути к финалу подопечные Жозе Моуринью в плейоф Лиги конференций обыграли нидерландский "Витесс" (0:1, 1:1), норвежский "Буде-Глимт" (2:1, 4:0) и английский "Лестер" (1:1, 1:0).

"Фейеноорд" в плей-офф прошел сербский "Партизан" (2:5, 3:1), чешскую "Славию" (3:3, 1:3) и французский "Марсель" (3:2, 0:0).

Напомним, ранее состоялся финал второго по престижности еврокубка – Лиги Европы. Обладателем трофея стал немецкий "Айнтрахт" — франкфуртцы в серии пенальти одолели шотландский "Рейнджерс".

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