Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы выйти с украинским флагом - Лунин

Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы выйти с украинским флагом - Лунин

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин рассказал о двух своих главных целях на ближайшее время.

23-летний вратарь, отбивший пенальти и вошедший в команду недели 37-го тура Ла Лиги, нацелен выиграть с "Реалом" Лигу чемпионов и помочь сборной Украины пробиться на Чемпионат мира-2022.

Об этом Лунин рассказал в эфире "Вацко Live".

"Сейчас на 100% для меня и всех наших людей главная цель - выход на Чемпионат мира в Катаре. Это даже не обсуждается.

В личном, профессиональном плане, конечно, мне сначала хотелось бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы выйти с украинским флагом. Уже 1 и 5 июня - чтобы была путевка на Чемпионат мира", - сказал Лунин.

Напомним, Лунин с "Реалом" досрочно стал чемпионом испанской Ла Лиги сезона-2021/22. Также подопечные Карло Анчелотти пробились в финал Лиги чемпионов.

В субботу, 28 мая, "сливочные" в Париже будут бороться за самый престижный клубный евротрофей с английским "Ливерпулем". Начало игры - в 22:00 по киевскому времени. Следите за онлайн-трансляцией матча на нашем сайте.

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