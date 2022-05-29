В Нигерии более 30 человек погибли в давке за едой

В Нигерии более 30 человек погибли в давке за едой

В африканской стране сотни людей пришли в церковь, чтобы получить бесплатную еду, более трех десятков погибли в толпе.

В субботу, 28 мая, в штате Риверс на юге Нигерии в очереди за бесплатной едой, которую раздавали в местной церкви, погиб по меньшей мере 31 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По словам пресс-секретаря полиции штата Риверс Грейс Айриндж-Коко, сотни людей, которые появились, чтобы получить еду, снесли ворота в церковь и вызвали страшную давку.

"Люди стояли в очереди раньше, а некоторые проявили нетерпение и начали прорываться, что привело к давке. Полиция на месте наблюдает за ситуацией, пока идет следствие", — сказала Айриндж-Коко.

Напомним, ранее координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс сообщил, что часть Восточной Африки переживает сильнейшую засуху за последние сорок лет. В странах так называемого Африканского рога могут умереть голодной смертью 2 миллиона детей.

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