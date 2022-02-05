Четверо парней задушили и обезглавили девушку ради ритуала обогащения

Задержанные признались, что ритуал увидели в Сети.

В нигерийском штате Огун в Абеокуте четверо парней убили, а затем обезглавили девушку. Все для того, чтобы использовать ее для проведения ритуала по привлечению денег.

Об этом пишет местное издание Premium Times.

Также читайте Отрезали половой орган и почти обезглавили: в Бразилии жестоко убили юного футболиста

Местная полиция уже задержала злоумышленников и отправила под стражу, где они признались в убийстве. Задержанные рассказали, что узнали о ритуале в Facebook.

Семья погибшей заявила, что требует справедливости и будет добиваться ее.

Представитель местной полиции Абимбола Ойееми заявил, что ребята сожалеют о содеянном: "Это самая высокая степень варварства. За свое мерзкое преступление задержанные понесут серьезное наказание. Религия должна перестать проповедовать финансовое процветание больше, чем нравственность".

В Днепре неизвестные проводили странный "ритуал"

Ранее стало известно, что в иракском Курдистане брат застрелил 23-летнюю женщину-трансгендеру. Полиция проводит расследование.

Читайте также: