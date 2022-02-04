"Убийство чести": в Ираке брат застрелил 23-летнюю девушку-трансгендера

Погибшая ушла из дома 5 лет назад и работала в салоне красоты.

В иракском Курдистане брат застрелил 23-летнюю женщину-трансгендера. Полиция проводит расследование.

Об этом пишет издание dailymail.co.uk.

Доска Азад погибла во время так называемого убийства чести. Полиция узнала о смерти девушки через три дня после того, как получила звонок от мужчины, который назвал себя братом жертвы.

Азад, ушедшая из дома более пяти лет назад, получала угрозы от своей семьи из-за своей внешности и образа жизни. Кроме того, она работала в салоне красоты.

Ее подруга также рассказала изданию, что отец Азад забрал у нее паспорт.

Генеральное консульство США в Эрбили, столице иракских курдов, осудило убийство: "Мы категорически осуждаем это насилие и дискриминацию, которая, несомненно, лежит в основе этого преступления".

Активисты заявили, что это убийство, в частности, было "серьезным беспокойством для трансгендерных людей в этом районе".

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