Симптомы рака, которые нельзя пропустить

Во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) подали информацию о симптомах наиболее распространенных видов рака на ранней стадии.

В 2000 году на Всемирном саммите по борьбе с раком, который проходил в Париже, было решено объявить 4 февраля Всемирным днем ​​борьбы с раковыми заболеваниями.

Рак возникает, когда в клетках организма происходят определенные изменения, вызывающие аномальный и неконтролируемый рост клеток и образование опухоли. Без правильного и своевременного лечения рак прогрессирует.

Рак легких

Рак легких не имеет симптомов, пока не начинает прогрессировать.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США подали информацию о симптомах рака легких, которые могут включать:

кашель, который усиливается или не проходит,

боль в груди,

одышка,

свистящее дыхание,

кровохарканье,

постоянная усталость,

потеря веса без известной причины

Другие изменения, которые иногда могут возникать при раке легких, могут включать повторяющиеся приступы пневмонии и опухшие или увеличенные лимфатические узлы (железы) внутри грудной клетки в области между легкими.

Эти симптомы встречаются и при других заболеваниях.

Рак кожи

«Изменение кожи является наиболее распространенным признаком рака. Это может быть новообразование, язвочка, которая не заживает, или изменение родинки. Не все виды рака кожи выглядят одинаково», — говорят в CDC.

В частности, для меланомы предупреждающие знаки обозначили буквам A-B-C-D-E.

«А» означает асимметричный. Родинка представляет собой пятно неправильной формы из двух отличающихся по виду частей.

«В» означает неровную границу.

"С" — неравномерный цвет.

"D" — диаметр. Родинка больше размера горошины.

"Е" — развитие. Внешний вид родинки изменился за последние несколько недель или месяцев

Поговорите со своим врачом, если заметите изменения на коже.

Рак груди

«Разные люди имеют разные симптомы рака молочной железы. Некоторых вообще ничего не тревожит.

Однако стоит знать о редупреждающих признаках онкологии:

уплотнение в груди или подмышкой,

утолщение или отек части молочной железы,

раздражение или ямочки на коже груди,

покраснение или шелушение кожи в области сосков или груди,

втягивание соска или боль в области соска,

выделения из сосков, кроме грудного молока, включая кровь,

любое изменение размера или формы груди,

боль в любой области молочной железы

Имейте в виду, что эти симптомы могут возникать и при других состояниях, не являющихся раком, однако в любом случае, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Также читайте Ранняя диагностика рака яичников по соскобу из шейки матки: медики разработали новый метод

Рак шейки матки

«На ранних стадиях рак шейки матки может не вызывать признаков и симптомов», — говорят в CDC.

Распространенный рак шейки матки может вызвать кровотечение или выделения из влагалища, которые не являются нормальными, например, кровотечение после секса.

Если вас что-либоо тревожит, а гинеколога вы посещаете нерегулярно, обратитесь к нему. Эти симптомы могут быть вызваны другими проблемами со здоровьем, но единственным способ узнать это пройти осмотр у специалиста.

Колоректальный рак (толстой кишки)

Человек может иметь полипы или колоректальный рак и не знать об этом. Вот почему так важно регулярно проходить скрининг на колоректальный рак.

Симптомы онкологии могут включать:

кровь в стуле при дефекации,

боль в животе, ломота или спазмы, которые не проходят,

потеря веса

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, поговорите со своим врачом.

Рак яичников

Рак яичников может вызывать следующие признаки и симптомы:

вагинальное кровотечение (особенно если вы прошли менопаузу) или выделения из влагалища, которые не являются нормальными для вас,

боль или давление в области таза,

боль в животе или спине,

вздутие живота,

слишком быстрое чувство сытости или трудности с едой,

изменение ваших привычек в туалете, например, более частые или острые позывы к мочеиспусканию и/или запоры

Прислушайтесь к своему организму. А при необычном вагинальном кровотечении немедленно обратитесь к врачу.

Рак простаты

Разные люди имеют разные симптомы рака предстательной железы. У некоторых мужчин симптомы вообще отсутствуют. Но обычно. признаки следующие:

затрудненное начало мочеиспускания,

слабый или прерывистый поток мочи,

частое мочеиспускание, особенно ночью,

трудности с полным опорожнением мочевого пузыря,

боль или жжение во время мочеиспускания,

кровь в моче или сперме,

боль в спине, бедрах или тазу, которая не проходит

Имейте в виду, что эти симптомы могут быть вызваны другими состояниями, а не раком предстательной железы.

Рак матки

Рак матки может вызвать выделения из влагалища или кровотечение, которые не являются нормой для женщины, например, после менопаузы, между менструациями или любое другое кровотечение, которое длится дольше или болезненнее, чем обычно.

Рак матки может также вызывать другие симптомы, такие как боль или давление в области таза. Обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо другие признаки или симптомы в течение двух недель или дольше.

Не откладывайте обследование на рак — если у вас есть какие-либо из симптомов, упомянутых выше, обратитесь к специалисту.