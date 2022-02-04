Симптоми раку, які не можна пропустити

Симптоми раку, які не можна пропустити

У Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань США) подали інформацію про симптоми найпоширеніших видів раку на ранній стадії.

2000 року на Всесвітньому саміті боротьби з раком, який проходив у Парижі, було вирішено оголосити 4 лютого Всесвітнім днем ​​боротьби з раковими захворюваннями.

Рак виникає, коли в клітинах організму відбуваються певні зміни, що викликають аномальне та неконтрольоване зростання клітин та утворення пухлини. Без правильного лікування рак прогресує.

Рак легенів

Рак легенів не має симптомів, доки не починає прогресувати.

Центри з контролю та профілактики захворювань США подали інформацію про симптоми раку легенів, які можуть включати:

кашель, який посилюється чи не проходить,

біль у грудях,

задишка,

свистяче дихання,

кровохаркання,

постійна втома,

втрата ваги без відомої причини

Інші зміни, які іноді можуть виникати у разі раку легень, включають приступи пневмонії, що повторюються, і опухлі або збільшені лімфатичні вузли (залози) всередині грудної клітки в ділянці між легенями.

Ці симптоми зустрічаються і через інші захворювання.

Рак шкіри

«Зміна шкіри є найпоширенішою ознакою раку. Це може бути новоутворення, виразка, яка не гоїться, або зміна родимки. Не всі види раку шкіри виглядають однаково», — кажуть у CDC.

Зокрема, для меланоми знаки попередження позначили буквами ABCDE.

"А" означає асиметричний. Родимка являє собою пляму неправильної форми, дві частини якої відрізняються,

"В" означає нерівний кордон,

"С" — нерівномірний колір,

"D" — діаметр. Родимка більша за горошину,

"Е" — розвиток. Зовнішній вигляд родимки змінився за останні кілька тижнів чи місяців

Поговоріть зі своїм лікарем, якщо помітите зміни на шкірі.

Рак грудей

Різні люди мають різні симптоми раку молочної залози. Деяких взагалі нічого не турбує.

Однак варто знати про ознаки онкології:

ущільнення в грудях або пахвою,

потовщення або набряк частини молочної залози,

подразнення або ямочки на шкірі грудей,

почервоніння або лущення шкіри в області сосків або грудей,

втягування соска або біль у зоні соска,

виділення з сосків, крім грудного молока, включаючи кров,

будь-яка зміна розміру або форми грудей,

біль у будь-якій зоні молочної залози

Майте на увазі, що ці симптоми можуть виникати і при інших станах, що не є раком, однак у будь-якому разі необхідно проконсультуватися з фахівцем.

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Рак шийки матки

"На ранніх стадіях рак шийки матки може не викликати ознак і симптомів", — кажуть у CDC.

Поширений рак шийки матки може викликати кровотечу або виділення з піхви, які не є нормальними, наприклад, кровотеча після сексу.

Якщо вас щось турбує, а гінеколога ви відвідуєте нерегулярно, зверніться до нього. Ці симптоми можуть бути викликані іншими проблемами зі здоров'ям, але єдиний спосіб дізнатися це — пройти огляд у спеціаліста.

Колоректальний рак (товстої кишки)

Людина може мати поліпи або колоректальний рак, і не знати про це. Ось чому так важливо регулярно проходити скринінг на колоректальний рак.

Симптоми онкології можуть включати:

кров у випорожненнях під час дефекації,

біль у животі, ломота або спазми, які не минають,

втрата ваги

Якщо у вас є якісь із цих симптомів, поговоріть зі своїм лікарем.

Рак яєчників

Рак яєчників може викликати такі ознаки та симптоми:

вагінальна кровотеча (особливо якщо ви пройшли менопаузу) або виділення з піхви, які не є нормальними для вас,

біль або тиск у ділянці тазу,

біль у животі чи спині,

здуття живота,

надто швидке почуття ситості чи труднощі з їжею,

зміна ваших звичок у туалеті, наприклад, більш часті або гострі позиви до сечовипускання та/або закрепи

Дослухайтеся до свого організму. А при незвичайній вагінальній кровотечі негайно зверніться до лікаря.

Рак простати

Різні люди мають різні симптоми раку передміхурової залози. У деяких чоловіків симптомів взагалі немає. Але зазвичай, ознаки такі:

проблемний початок сечовипускання,

слабкий або переривчастий потік сечі,

часте сечовипускання, особливо вночі,

проблеми з повним випорожненням сечового міхура,

біль або печіння під час сечовипускання,

кров у сечі чи спермі,

біль у спині, стегнах або тазу, що не минає

Майте на увазі, що ці симптоми можуть бути викликані іншими станами, а не раком передміхурової залози.

Рак матки

Рак матки може викликати виділення з піхви або кровотечі, які не є нормою для жінки, наприклад, після менопаузи, між менструаціями або будь-яка інша кровотеча, що триває довше або болючіше, ніж зазвичай.

Рак матки може також викликати інші симптоми, такі як біль або тиск у ділянці тазу. Зверніться до лікаря, якщо у вас є інші ознаки або симптоми від двох тижнів.

Не відкладайте обстеження на рак — якщо у вас є якісь із симптомів, згаданих вище, зверніться до фахівця.