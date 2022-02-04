Илон Маск назвал стоимость колонизации Марса: это возможно уже через 5-10 лет

Илон Маск назвал стоимость колонизации Марса: это возможно уже через 5-10 лет

Основатель космической компании SpaceX планирует в будущем построить на Марсе целые города-колонии.

По словам основателя компании SpaceX Илона Маска, в настоящее время колонизация Марса почти невозможна, ведь само отправление людей на "Красную планету" может стоить 1 трлн долларов, а для нормальной жизнедеятельности людям необходимо медицинское оборудование и средства коммуникации.

Об этом Маск сказал во время интервью ученому Лексу Фридману.

"Мы не можем колонизировать Марс, потому что пока это слишком дорого. На данный момент отправка людей на Марс сегодня обойдется в 1 трлн долларов. Дело в том, что одной ракеты недостаточно, людям нужно медицинское оборудование, средства коммуникации", — пояснил Маск.

Основатель космической компании SpaceX планирует в будущем построить на Марсе целые города-колонии, которые будут использовать подземные гидропонные фермы. Это значит, что растения будут выращивать не на почве, а на питательных веществах. Такие фермы будут работать на солнечной энергии.

Это поможет получить необходимые условия для выращивания сельскохозяйственных культур и, соответственно, обеспечит людей на Марсе едой.

По словам Маска, к высадке людей на "Красную планету" он планирует приступить в течение следующих 5-10 лет.

Напомним, Илон Маск предложил 5 тыс. долларов 19-летнему Джеку Суини при условии, что подросток перестанет отслеживать его самолет и удалит аккаунт в Twitter. Парень отказался и заявил, что для этого ему нужно 50 тысяч долларов.

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