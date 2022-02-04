"Вбивство честі": в Іраку брат застрелив 23-річну дівчину-трансгендера

Загибла пішла з дому 5 років тому і працювала у салоні краси.

В іракському Курдистані брат застрелив 23-річну жінку-трансгендера. Поліція проводить розслідування.

Про це пише видання dailymail.co.uk.

Доскі Азад загинула під час так званого вбивства честі. Поліція дізналася про смерть дівчини за три дні після того, як отримала дзвінок від чоловіка, який назвав себе братом жертви.

Азад, яка пішла з дому більше п’яти років тому, отримувала погрози від своєї сім’ї через свою зовнішність та спосіб життя. Крім того, вона працювала в салоні краси.

Її подруга також розповіла виданню, що батько Азад забрав у неї її паспорт.

Генеральне консульство США в Ербілі, столиці іракських курдів, засудило вбивство: “Ми категорично засуджуємо це насильство та дискримінацію, яка, безсумнівно, лежить в основі цього злочину”.

Активісти заявили, що це вбивство, зокрема, було “серйозним занепокоєнням для трансгендерних людей у ​​цьому районі”.

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