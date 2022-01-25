"Відчувала себе биком": у Польщі ЛГБТ-активісти врятували корову-транссексуала

Громадяни зібрали понад 5 тисяч злотих, щоб викупити корову.

У Польщі представники ЛГБТ-спільноти врятували від смерті корову. Вони викупили рогату, яка на їхню думку, "відчувала себе биком".

Про це повідомляє видання InPoland.

Історія сталася у польських Мазурах. Там народилася теличка, зовнішньо більше схожа на бика. Вона виросла і виявилася безплідною, тож власник худоби вирішив відправити її на бійню. Тоді в ситуацію втрутилися ЛГБТ-активісти.

Вони ініціювали збір коштів на сайті zrzutka.pl, щоб викупити корову. Її назвали "Księżycowa Krówką Muuun".

За короткий проміжок часу їм вдалося зібрати понад 5 тисяч злотих, щоб врятувати корову-"транссексуала".

Як коментують фермери, поняття "корова-транссексуал" не існує. Ця природна ситуація виникає, коли у корови народжується двійня, і якщо в ній є телечка, то її родові шляхи розвинені не повністю.

Зрештою, власник худоби заробив непогані гроші.

Нагадаємо, що голлівудський актор-трансгендер, зірка стрічки "Джуно" Елліот Пейдж показав, як змінився за рік після зміни статі.

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