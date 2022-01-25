В Одеській міськраді сталася бійка (відео)

Засідання знову зірвали.

Сьогодні, 25 січня, нардеп Артем Дмитрук із соратниками влаштували бійку в Одеській міськраді через те, що їх не пускали на засідання земельної комісії.

Про це повідомили у Телеграм-каналі.

Також читайте Через розподіл землі у Дніпропетровській області під час сесії побилися депутати з виборцями

В одного з учасників бійки було видно сліди крові на голові.

Засідання не можуть провести вже вчетверте. На порядку денному земельної комісії значилося питання відведення 6 гектарів землі біля Аркадії.

Дмитрук заявив про боротьбу із земельним дерибаном, тому разом із соратниками прийшов проконтролювати роботу депутатів. Але на вході муніципальна охорона не впустила їх. Через це почалася суперечка, яка переросла у бійку.

Нагадаємо, у Херсоні невідомі жорстоко побили депутата Херсонської міськради Ігоря Осауленка. Інцидент трапився на вулиці Тарле.

А у передмісті Одеси невідомі зупинили автомобіль, у якому перебували депутат однієї з ОТГ Херсонщини разом із дружиною. Зловмисники напали та побили подружжя.

Читайте також: