В Одесском горсовете произошла потасовка (видео)

Заседание снова сорвали.

Сегодня, 25 января, нардеп Артем Дмитрук с соратниками устроили потасовку в Одесском горсовете из-за того, что их не пускали на заседание земельной комиссии.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале.

Также читайте Из-за распределения земли в Днепропетровской области во время сессии подрались депутаты с избирателями

У одного из участников потасовки были видны следы крови на голове.

Заседания не могут провести уже в четвертый раз. На повестке дня земельной комиссии числился вопрос отвода 6 гектаров земли на территории Аркадии.

Дмитрук заявил о борьбе с земельным дерибаном, потому вместе с соратниками пришел проконтролировать работу депутатов. Но на входе муниципальная охрана не пустила их. Из-за этого начался спор, переросший в драку.

Напомним, в Херсоне неизвестные жестоко избили депутата Херсонского горсовета Игоря Осауленко. Инцидент произошел на улице Тарле.

А в пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль, в котором находились депутат одной из ОТГ Херсона вместе с женой. Злоумышленники напали и избили супругов.

Читайте также: