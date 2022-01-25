В Одесском горсовете произошла потасовка (видео)

Заседание снова сорвали.
Сегодня, 25 января, нардеп Артем Дмитрук с соратниками устроили потасовку в Одесском горсовете из-за того, что их не пускали на заседание земельной комиссии.
Об этом сообщили в Телеграмм-канале.
У одного из участников потасовки были видны следы крови на голове.
Заседания не могут провести уже в четвертый раз. На повестке дня земельной комиссии числился вопрос отвода 6 гектаров земли на территории Аркадии.
Дмитрук заявил о борьбе с земельным дерибаном, потому вместе с соратниками пришел проконтролировать работу депутатов. Но на входе муниципальная охрана не пустила их. Из-за этого начался спор, переросший в драку.
Напомним, в Херсоне неизвестные жестоко избили депутата Херсонского горсовета Игоря Осауленко. Инцидент произошел на улице Тарле.
А в пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль, в котором находились депутат одной из ОТГ Херсона вместе с женой. Злоумышленники напали и избили супругов.
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