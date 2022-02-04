Зима 2022: рекомендації астрологині на 5-6 лютого

Астрологиня розповіда, до чого нам потрібно готуватися у суботу та неділю

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць у Овні створює напружені аспекти до накопичення планет у Козорозі, що призведе до виникнення парадоксальних та двоїстих ситуацій.

Вихід з них буде подібний до казкового роздоріжжя з тією тільки різницею, що варіантів з неї буде тільки два: образно кажучи, "праворуч підеш" і "ліворуч підеш". Проте правильним шляхом, як і буває, виявиться лише одне, дуже важливо не сплутати його з іншим.

Також цими днями Сонце створить точне поєднання з Сатурном, що є не найкращою новиною для людей із серцево-судинними захворюваннями: у них можуть загостритися ці недуги, тому бажано заздалегідь вжити превентивних заходів, виконавши рекомендації лікаря. А ось давати волю емоціям — небажано, вітальність у ці дні низька, і організм може не потягти таке навантаження.

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