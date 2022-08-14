Надя Дорофєєва показала, як у Києві проводить час із Кацуріним

Виконавиця Надя Дорофєєва повернулася з Європи до України й одразу влилася в активний ритм життя.

Та артистка знаходить час, аби побути разом зі своїм новим бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним. В Instagram-stories Надя показала романтичний знімок, де гуляла з коханим у Києві.

На фото видно, що Дорофєєва та Кацурін завітали до ресторану Міші, де замовили напої, які освіжають спекотного літнього дня.

Щоправда, на самому знімку нового бойфренда Наді не видно. Утім, він ніжно поклав руку на ногу співачки.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним у ресторані / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, 18 березня Володимир Дантес та Надя Дорофєєва повідомили, що розлучаються після шести років шлюбу. Згодом почалися ширитися чутки, що співачка зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. Надя підтвердила їхні стосунки та стала активно показувати нового коханого у соцмережах.

А Дантесу тим часом приписують роман з ексдружиною Кацуріна, Дашею. До того ж, Володимир не приховує, що активно проводить свій час із дівчиною.

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