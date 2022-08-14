Анна Трінчер у звабливому монокіні показала, як 21-річчя святкувала

Українська співачка та блогерка Анна Трінчер поділилася першими фото зі святкування свого 21-річчя.
Анна Трінчер 3 серпня відсвяткувала день народження. Знаменитості виповнився 21 рік.
З цієї нагоди виконавиця поділилася на сторінці в Instagram першими професійними кадрами зі святкування. Судячи з фото, артистка за день змінила декілька вбрань. Так, для пікантних фото Трінчер вбралася у звабливе монокіні сріблястого кольору, яке підкреслило її форми.
Пізніше співачка обрала більш зручний одяг – комбінацію з чорних штанів, топу і накидки.
"Перші кадри з дн. Відсвяткували дуже душевно, майже ніхто не пив алкоголь, але було так весело- і це найкраще. Дякую усім, хто розділив зі мною цей день. Затишно, по-сімейному, у вузькому колі, без тусовок, за приземними бесідами – це для мене", - поділилася Анна.
Нагадаємо, раніше Анна Трінчер показала незвичний сюрприз, який їй зробив наречений Олександр Волошин на день народження. Коханий артистки презентував їй романтичну фотосесією під водою.
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