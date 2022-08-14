Анна Тринчер в обольстительном монокини показала, как 21-летие праздновала

Анна Тринчер 3 августа отметила день рождения. Знаменитости исполнился 21 год.

По этому случаю исполнительница поделилась на странице в Instagram первыми профессиональными кадрами, сделанными на праздновании. Судя по фото, артистка за день сменила несколько нарядов. Так, для пикантных фото Тринчер нарядилась в обольстительное монокини серебристого цвета, подчеркнувшее ее формы.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Позже певица выбрала более удобную одежду – комбинацию из черных брюк, топа и накидки.

"Первые кадры с дн. Отпраздновали очень душевно, почти никто не пил алкоголь, но было так весело - и это самое лучшее. Спасибо всем, кто разделил со мной этот день. Уютно, по-семейному, в узком кругу, без тусовок, за приземными беседами – это для меня", — поделилась Анна.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Напомним, ранее Анна Тринчер показала необычный сюрприз, который ей преподнес жених Александр Волошин на день рождения. Любимый артистки презентовал ей романтическую фотосессию под водой.

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