Анна Тринчер в обольстительном монокини показала, как 21-летие праздновала

Украинская певица и блогер Анна Тринчер поделилась первыми фото с празднования своего 21-летия.
Анна Тринчер 3 августа отметила день рождения. Знаменитости исполнился 21 год.
По этому случаю исполнительница поделилась на странице в Instagram первыми профессиональными кадрами, сделанными на праздновании. Судя по фото, артистка за день сменила несколько нарядов. Так, для пикантных фото Тринчер нарядилась в обольстительное монокини серебристого цвета, подчеркнувшее ее формы.
Позже певица выбрала более удобную одежду – комбинацию из черных брюк, топа и накидки.
"Первые кадры с дн. Отпраздновали очень душевно, почти никто не пил алкоголь, но было так весело - и это самое лучшее. Спасибо всем, кто разделил со мной этот день. Уютно, по-семейному, в узком кругу, без тусовок, за приземными беседами – это для меня", — поделилась Анна.
Напомним, ранее Анна Тринчер показала необычный сюрприз, который ей преподнес жених Александр Волошин на день рождения. Любимый артистки презентовал ей романтическую фотосессию под водой.
Читайте также:
- Гордон показал видео с Лолитой, где она называет украинцев "бандеровцами": "В нее вселился бес. И, похоже, не один"
- Звезды, женившиеся во время войны: Сенцов пришел на свадьбу с фронта, а Синельников отпраздновал в Буче
- Ирина Билык на концерте в Майами позвала на сцену маму Наташи Королевой: "Ваш зять — говно"