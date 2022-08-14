У Полтавській області пролунав вибух

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

У Полтавській області сьогодні, 14 серпня, пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

За їхніми словами, після цього в небо здійнявся стовп диму.

Перед цим у регіоні була кілька разів оголошена повітряна тривога та ракетна небезпека.

Офіційно наразі про вибух нічого не повідомляється.

Нагадаємо, вдень 14 серпня російські війська обстріляли Енергодар Запорізької області. За даними мера Енергодара Дмитра Орлова, смертельні поранення отримав працівник Запорізької АЕС, майстер цеху.

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