У британській розвідці озвучили нову мету окупантів на Донбасі

Минулого тижня пріоритетом Росії була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України.
Однак на Донбасі підтримувані Росією сили, в основному бойовики "ДНР", продовжують робити спроби атак на північ від Донецька.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район перебуває на передовій лінії контролю Донбасу від 2014 року", - йдеться в повідомленні.
У розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із Західної України.
Нагадаємо, Гайдай розповів, як окупанти намагаються заманити луганчан на "референдум".
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