В британской разведке озвучили новую цель оккупантов на Донбассе

На прошлой неделе приоритетом России была переориентация подразделений для усиления юга Украины.
Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы, в основном боевики "ДНР", продолжают предпринимать попытки атак к северу от Донецка.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
"Особо упорные бои развернулись за поселком Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Урегулирование, вероятно, остается спорным. Район находится на передовой линии контроля Донбасса с 2014 года", — говорится в сообщении.
В разведке считают, что новой целью российских оккупантов является захват трассы M04, основного подхода к Донецку из Западной Украины.
Напомним, Гайдай рассказал, как оккупанты пытаются заманить луганчан на "референдум".
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