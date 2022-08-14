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Жара возвращается: какую погоду ждать в Украине 15 августа

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Жара возвращается: какую погоду ждать в Украине 15 августа

Фото: pixabay.com

В понедельник, 15 августа, в большинстве областей Украины установится жаркая погода.

Самая низкая температура ожидается в западных областях.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

По ее словам, 15 августа в восточной части Украины ожидается самая жаркая погода в Европе, днем +36...38 градусов. В целом, в Украине будет повсюду жарко. Максимальная температура воздуха будет составлять +29...34 градуса.

"В западных областях воздух окажется таким жгучим, днем в понедельник +25...30 градусов", — написала Наталья Диденко.

Она также добавила, что в Киеве 15 августа будет преобладать сухая жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30...33 градуса.

Ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022  года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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