Спека повертається: яку погоду очікувати в Україні 15 серпня

Найнижча температура очікується у західних областях.

Про це синоптикиня Наталка Діденко повідомила у Facebook.

За її словами, 15 серпня у східній частині України очікується чи не найспекотніша погода в Європі, вдень +36...38 градусів. Загалом в Україні буде повсюди спекотно. Максимальна температура повітря становитиме +29...34 градуси.

"У західних областях повітря виявиться гн таким пекучим, вдень у понеділок +25...30 градусів", - написала Наталка Діденко.

Вона також додала, що у Києві 15 серпня переважатиме суха спекотна погода з максимальною температурою повітря +30...33 градуси.

Раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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