Хлань заявив, що наступні 2 тижні будуть вирішальними для Херсонщини

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань припускає, що наступні два тижні будуть вирішальними для області.

За його словами, російські окупанти активізували авіацію, продовжили нічні незаконні обшуки і затримання, а також посилили тиск на місцевих, зокрема медиків і вчителів.

Про це депутат Херсонської облради повідомиву фейсбук.

"Змушують погоджуватись на оплату праці в рублях, погрожуючи звільненням чи «розмовами». Для освітян анонсують на 26-27 серпня семінар у Генічеську, де очікують приїзд і міністра освіти рф і ще «гостей». То вже одразу й місце зустрічі казали б, бо поки замовчують. Буде, як з «форумом» у Херсоні, провели без анонсів від страху, що з ними щось зроблять", - написав депутат.

Хлань додає, що 15 серпня росіяни планують запустити телекомпанію "Таврія", щоб продовжити пропагандистську роботу в регіоні. Вони також поширили серпневий випуск своєї газети для Каховки, де обіцяють зробити в липні потяги до Криму і розказують про фашизм на західній України.

"І так у всьому - ліплять картинку, але й те виходить невміло й погано. Подобається тільки поодиноким колаборантам, але й тих Росія кине, як завжди це робить з усіма. Але партизани продовжують боротьбу і фіксують кожен факт зради. Тим, хто перейшов на бік ворога в Україні більше місця не буде", - йдеться у дописі депута.

Він також зауважив, що на Херсонщині катастрофічно не вистачає ліків, зокрема інсуліну, а профільні лікарі виїжджають, тому надати кваліфіковану допомогу нікому. Тим часом ЗСУ і HIMARS вправно відпрацьовують по окупантах.

"Пошкоджені мости не дають рашистам можливості підвезти підкріплення, пальне, їжу. Понтонні переправи повільні, тому об’єми зовсім не ті, які їм потрібні. Будуть лізти, складати — ми вбивати і руйнувати їхні запаси. Поки вони не відчують дефіцит, а це обов’язково станеться. Санкції працюють, зброя наших партнерів приходить, рух опору росте", - підсував Хлань.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 серпня, ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів та три бази окупантів на Херсонщині.

ЗСУ перейшли в контрнаступ на Херсон - заступник мера Роман Головня в ТСН

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