Температура: що робити, якщо під рукою немає медикаментів

В умовах війни, доступ до медичної допомоги може бути обмеженим, як через руйнування відповідної інфраструктури, так і через ускладнений доступ до ліків тощо.

Фахівці МОЗ надали поради, що робити якщо у вас піднялась температура, а під рукою немає жарознижувального, як і можливості його купити.

У разі підвищення температури зверніть увагу, чи є інші симптоми. Якщо ви відчуваєте біль, слабкість та розумієте, що можете втратити свідосмість, викликайте "швидку".

моз

Коли збивати температуру

Антипіретики (жарознижувальні препарати) для дітей слід застосовувати, якщо температура перевищує 38 градусів та немає інших рекомендацій лікаря.

Жарознижувальне для дорослих рекомендоване від 38,5 градусів.

Зауважте, що падіння температури на 1-1,5 градуси - це вже добре. Не очікуйте, що вона зназиться до звичних 36,6 градусів.

Читайте також: