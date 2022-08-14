Категорія
Здоров’я
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Температура: що робити, якщо під рукою немає медикаментів

Дата публікації
Перегляди
200
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Температура: що робити, якщо під рукою немає медикаментів

Спершу зверніть увагу на інші симптоми.

В умовах війни, доступ до медичної допомоги може бути обмеженим, як через  руйнування відповідної інфраструктури, так і через ускладнений доступ до ліків тощо. 

Фахівці МОЗ надали поради, що робити якщо у вас піднялась температура, а під рукою немає жарознижувального, як і можливості його купити.

У разі підвищення температури зверніть увагу, чи є інші симптоми. Якщо ви відчуваєте біль, слабкість та розумієте, що можете втратити свідосмість, викликайте "швидку".

моз / ©
моз

Коли збивати температуру

Антипіретики (жарознижувальні препарати) для дітей слід застосовувати, якщо температура перевищує 38 градусів та немає інших рекомендацій лікаря.

©

Жарознижувальне для дорослих рекомендоване від 38,5 градусів.

©

Зауважте, що падіння температури на 1-1,5 градуси - це вже добре. Не очікуйте, що вона зназиться до звичних 36,6 градусів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
200
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація