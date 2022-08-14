Температура: что делать, если под рукой нет медикаментов

Для начала обратите внимание на другие симптомы.

В условиях войны доступ к медицинской помощи может быть ограничен как из-за разрушения соответствующей инфраструктуры, так и из-за усложненного доступа к лекарствам и т.п.

Специалисты Минздрава дали советы, что делать если у вас поднялась температура, а под рукой нет жаропонижающего, как и возможности его купить.

При повышении температуры обратите внимание, есть ли другие симптомы. Если вы чувствуете боль, слабость и понимаете, что можете потерять сознание, вызывайте скорую.

мозг

Когда сбивать температуру

Антипиретики (жаропонижающие препараты) для детей следует применять, если температура превышает 38 градусов и нет других рекомендаций врача.

Жаропонижающее для взрослых рекомендовано от 38,5 градусов.

Заметьте, что падение температуры на 1-1,5 градуса – это уже хорошо. Не ожидайте, что она находится до привычных 36,6 градусов.

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