Хлань заявил, что следующие 2 недели будут решающими для Херсонщины

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань предполагает, что следующие две недели будут решающими для области.

По его словам, российские оккупанты активизировали авиацию, продлили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных, в том числе медиков и учителей.

Об этом депутат Херсонского облсовета сообщил в фейсбуке.

"Заставляют соглашаться на оплату труда в рублях, угрожая увольнением или «разговорами». Для педагогов анонсируют на 26-27 августа семинар в Геническе, где ожидают приезд и министра образования РФ и еще «гостей». Это уже сразу и место встречи говорили, потому что пока умалчивают. Будет, как с «форумом» в Херсоне, провели без анонсов от страха, что с ними что-то сделают", — написал депутат.

Хлань добавляет, что 15 августа россияне планируют запустить телекомпанию Таврия, чтобы продолжить пропагандистскую работу в регионе. Они также распространили августовский выпуск своей газеты для Каховки, где обещают совершить в июле поезда в Крым и рассказывают о фашизме на западной Украине.

"И так во всем — лепят картинку, но и то выходит неумело и плохо. Нравится только единичным коллаборантам, но и тех Россия бросит, как всегда это делает со всеми. Но партизаны продолжают борьбу и фиксируют каждый факт измены. Тем, кто перешел на сторона врага в Украине больше места не будет", — говорится в сообщении депутата.

Он также отметил, что в Херсонской области катастрофически не хватает лекарств, в частности инсулина, а профильные врачи выезжают, поэтому оказать квалифицированную помощь некому. Тем временем ВСУ и HIMARS умело отрабатывают по оккупантам.

"Поврежденные мосты не дают рашистам возможности подвезти подкрепление, горючее, еду. Понтонные переправы медленные, поэтому объемы совсем не те, которые им нужны. Будут лезть, складывать — мы убивать и разрушать их запасы. Пока они не испытают дефицит, а это обязательно произойдет. Санкции работают, оружие наших партнеров приходит, движение сопротивления растет", — поддвигал Хлань.

Напомним, за минувшие сутки, 13 августа, ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов и три базы оккупантов в Херсонской области.

ВСУ перешли в контрнаступление на Херсон - заммэра Роман Головня в ТСН

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