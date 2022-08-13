Зеленский сообщил о хороших новостях на юге

Самые ожесточенные бои продолжаются на Донбассе, туда российские оккупанты стянули колоссальные силы. В то же время у ВСУ есть хорошие новости на юге.
Борьба на юге Украины с российскими оккупантами дает положительные результаты, в то же время на Донбассе ситуация остается сложной.
Об этом вечером 13 августа в обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Жестокие бои продолжаются на Донбассе. Самые горячие точки фронта на этом направлении без изменений — Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут и все соответствующее направление. Россия отправила туда просто колоссальный объем своих военных ресурсов — артиллерия, техника, люди. Все наши защитники и защитницы там – просто герои", — сказал Зеленский.
Президент заверил, что на Харьковщине "украинская оборона крепкая, и попытки оккупантов атаковать постоянно проваливаются".
В то же время "борьба на юге страны дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии. Ни дня не теряем – уменьшаем потенциал оккупантов".
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