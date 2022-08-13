Зеленський повідомив про хороші новини на півдні

Найзапекліші бої нині тривають на Донбасі, туди російські окупанти стягнули колосальні сили. Водночас ЗСУ мають хороші новини на півдні.

Боротьба на півдні України з російськими окупантами дає позитивні результати, водночас на Донбасі ситуація залишається складною.

Про це увечері 13 серпня у зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

"Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерія, техніка, люди. Всі наші захисники й захисниці там – просто герої", - сказав Зеленський.

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Президент запевнив, що на Харківщині "українська оборона міцна, і намагання окупантів атакувати постійно провалюються".

Водночас "боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів".

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