"Тепер м’яч на боці Грузії": ЄС не задоволений прогресом Тбілісі щодо євроінтеграції

Європейський союз відзначає деякий прогрес Грузії в реалізації Угоди про асоціацію, однак наголошує на невдачі країни в ключових сферах верховенства права, управління та прав людини.

У ЄС заявили, що Грузія має "прийняти відповідальний і сумлінний підхід, який відповідає її заявленим цілям і прагненням її громадян".

Про це йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

"Грузія продовжила свій шлях реформ у складних умовах, на тлі соціально-економічного відновлення після COVID-19, напруженої політичної ситуації та загарбницької війни Росії проти України. Проте ми спостерігаємо невдачі в ключових сферах верховенства права, управління та прав людини", - йдеться в повідомленні.

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Грузія розпочинає новий етап своїх відносин з союзом, тому країна має прийняти відповідальний і сумлінний підхід, який відповідає її заявленим цілям і прагненням її громадян. Він також підкреслив, що ЄС продовжує рішуче підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Своєю чергою, комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї наголосив, що після рішення Європейської Ради надати Грузії перспективу членства в ЄС, тепер м’яч на боці Грузії.

"Серйозна відданість демократичній консолідації, судовим реформам, зміцненню верховенства права, а також боротьбі з корупцією та організованою злочинністю будуть ключовими. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Грузію в зусиллях щодо вирішення цих пріоритетів. Ми також продовжуватимемо підтримувати економічний розвиток і відновлення країни через економічний та інвестиційний план для Східного партнерства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, грузинський телеканал "Мтаварі" у своєму розслідуванні стверджує, що міністерство оборони Грузії могло передати Росії інформацію про грузинів, які воюють на боці України.

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