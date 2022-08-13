"Теперь мяч на стороне Грузии": ЕС не удовлетворен прогрессом Тбилиси по евроинтеграции

Европейский союз отмечает некоторый прогресс Грузии в реализации Соглашения об ассоциации, однако отмечает неудачи страны в ключевых сферах верховенства права, управления и прав человека.
В ЕС заявили, что Грузия должна "принять ответственный и добросовестный подход, отвечающий ее заявленным целям и стремлениям ее граждан".
Об этом идет речь на сайте Европейской службы внешних дел.
"Грузия продолжила свой путь реформ в сложных условиях, на фоне социально-экономического восстановления после COVID-19, напряженной политической ситуации и захватнической войны России против Украины. Однако мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека", — говорится в сообщении.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Грузия начинает новый этап своих отношений с союзом, поэтому страна должна принять ответственный и добросовестный подход, отвечающий ее заявленным целям и стремлениям ее граждан. Он также подчеркнул, что ЕС продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.
В свою очередь, комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи подчеркнул, что после решения Европейского Совета предоставить Грузии перспективу членства в ЕС, теперь мяч на стороне Грузии.
"Серьезная приверженность демократической консолидации, судебным реформам, укреплению верховенства права, а также борьбе с коррупцией и организованной преступностью будут ключевыми. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Грузию в усилиях по решению этих приоритетов. Мы также будем продолжать поддерживать экономическое развитие и восстановление страны" для Восточного партнерства", — говорится в сообщении.
Напомним, грузинский телеканал "Мтавари" в своем расследовании утверждает, что министерство обороны Грузии могло передать России информацию о воюющих на стороне Украины грузинах.
Читайте также:
- Механизмы безопасности не сработали: Зеленский сравнил войну в Грузии в 2008 году и нападение РФ на Украину
- Годовщина нападения России на Грузию: почему та "спецоперация" россиян выглядит как репетиция войны в Украине
- В Грузии заявили о расширении незаконного контроля РФ в оккупированных регионах