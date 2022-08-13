"Теперь мяч на стороне Грузии": ЕС не удовлетворен прогрессом Тбилиси по евроинтеграции

Европейский союз отмечает некоторый прогресс Грузии в реализации Соглашения об ассоциации, однако отмечает неудачи страны в ключевых сферах верховенства права, управления и прав человека.

В ЕС заявили, что Грузия должна "принять ответственный и добросовестный подход, отвечающий ее заявленным целям и стремлениям ее граждан".

Об этом идет речь на сайте Европейской службы внешних дел.

"Грузия продолжила свой путь реформ в сложных условиях, на фоне социально-экономического восстановления после COVID-19, напряженной политической ситуации и захватнической войны России против Украины. Однако мы наблюдаем неудачи в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека", — говорится в сообщении.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Грузия начинает новый этап своих отношений с союзом, поэтому страна должна принять ответственный и добросовестный подход, отвечающий ее заявленным целям и стремлениям ее граждан. Он также подчеркнул, что ЕС продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

В свою очередь, комиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи подчеркнул, что после решения Европейского Совета предоставить Грузии перспективу членства в ЕС, теперь мяч на стороне Грузии.

"Серьезная приверженность демократической консолидации, судебным реформам, укреплению верховенства права, а также борьбе с коррупцией и организованной преступностью будут ключевыми. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Грузию в усилиях по решению этих приоритетов. Мы также будем продолжать поддерживать экономическое развитие и восстановление страны" для Восточного партнерства", — говорится в сообщении.

Напомним, грузинский телеканал "Мтавари" в своем расследовании утверждает, что министерство обороны Грузии могло передать России информацию о воюющих на стороне Украины грузинах.

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